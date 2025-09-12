-
Airpods-tips
Se och hör hur mycket batteri som är kvar i dina Airpods – så gör du
Det tydligaste sättet att se exakt hur mycket batterikapacitet det finns i dina Airpods är att öppna locket när du har fodralet nära din Iphone, så att rutan med information visas på skärmen, men det finns många fler sätt.
Med Apples batteriwidget har du en bra översikt över batterinivån på alla anslutna enheter, som Airpodsfodral, individuella Airpods och Apple Watch. Du lägger till widgeten genom att hålla ner fingret mellan några av ikonerna på hemskärmen, trycka på Ändra-knappen och välja Lägg till widget.
Du kan även, direkt på Airpods-fodralet och utan att ha telefonen till hands få en indikation om hur mycket batteri som är kvar. Lampan på Airpods-fodralet lyser grönt om fodralet är fulladdat, men orange om det återstår mindre än en full laddning. Lampan tänds när du öppnar locket med lurarna kvar i.
När du använder dina hörlurar kommer du också få varningar i form av ljud och visuella varningar i din Iphone när batteriet i hörlurarna håller på att ta slut.
Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och problemlösning för Apples trådlösa hörlurar Airpods och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.