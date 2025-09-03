Uppdateringar – så får du senaste funktionerna till dina Airpods

Precis som andra prylar styrs Airpods av mjukvara och får titt som tätt nya versioner av, och därmed nya funktioner, i den här mjukvaran. Apple har länge varit hemlighetsfulla eller oklara kring hur det här i praktiken sker. Man har tidigare inte kunnat manuellt välja att ladda ner en ny mjukvara, utan det har skett osynligt i bakgrunden när Airpods och telefon är på laddning och anslutna.

Apple har bekräftat att gör man detta och låter enheterna ligga i 30 minuter så ska en uppdatering ske om det finns ny mjukvara tillgänglig. I Airpods-inställningarna i Iphone kan du också se vilken mjukvaruversion du har i dina hörlurar.

Med IOS 26 tillkommer en funktion för att manuellt i Iphone söka efter, ladda ner och uppdatera mjukvaran i hörlurarna.

