Airpods – Då kommer direktöversättning även till svenska användare

I början av denna vecka släppte Apple IOS 26.1 och Apple Intelligence på svenska. Nu visar det sig att den direktöversättning för konversationer som saknas i Airpos Pro i EU är på väg även den till oss inom kort.

Nu har Apple meddelat att direktöversättning kommer till Airpods Pro 3, Airpods Pro 2 och Airpods 4 med brusreducering. Funktionen är en del av Apple Intelligence och släpps i IOS 26.2 som finns i beta nu och släpps skarpt i december lovar Apple.

Utöver i Airpods för konversationer är direktöversättning integrerat även i Telefon, Facetime och i Meddelande-appen. På det sättet ska du alltså kunna ha konversationer i tal och text med andra som inte talar samma språk.

Annons

Svenska kommer dock inte finnas tillgängligt som språk utan det gäller att översättningen görs till eller från något av språken engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska, portugisiska, japanska eller italienska.

Givet att Apple Intelligence nyligen släppts även på svenska kan vi dock hoppas att svenska är ett av de språk som snart tillkommer.