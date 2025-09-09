Apple Iphone 17-serien, Airpods Pro 3 och flera nya Apple Watch – allt från lanseringen

Först ut var Airpods Pro 3 och de fick en lång rad nyheter. Dubbelt så bra brusreducering, möjlighet att mäta pulsen med sensorer i öronen och en ny design på själva öronsnäckorna. Läs allt om Airpods Pro 3 här.

Iphone 17 bjöd på bland annat större skärm och bättre uppdateringstakt, men Iphone Air, bara 5,6 millimeter tunn var så klart huvudnumret, dock med bara en kamera på baksidan.

Läs allt om Iphone 17 och Iphone Air här.

Annons

Apple uppdaterade även hela Apple Watch-familjen där vi fick stöd för 5G för första gången, samt nya hälsomätningar, så att Apple Watch kan upptäcka högt blodtryck och ge dig ett nytt mått på hur du sovit med Sleepscore.

Läs allt om Apple Watch 11, Apple Watch SE och Apple Watch Ultra 3

Annons

Toppmodellen av telefonerna, så. Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max har bättre prestanda, en ny v¨rmehantering för att kunna få ut maximalt av just prestanda utan att telefonen blir varm, samt ny design, nya material, kameror och färger.

Läs allt om Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max.