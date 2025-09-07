Bli plusmedlem
Öra nummer 3

Nothing lockar med nya lurar

I våras kom Nothing Ear Open, nu lockar man med mer traditionella buds.

En presentation av Nothing Ear 3 kan vara nära förestående.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Nothing har på sin X-kanal lagt ut en närbild på laddningsetuiet till de kommande Ear (3)-hörlurarna, tillsammans med texten "Ear (3). Soon." Företaget har inte delat några ytterligare detaljer om design, funktioner eller pris, men teasern gör gällande att lanseringen är nära förestående. 

Förra hösten släppte Nothing Ear Open efter en liknande teaserkampanj, och i april presenterades de första Ear-hörlurarna med 11 millimeter dynamiska element i varje propp och ett 500 mAh-batterietui. 

