Ny Snapdragon ska sätta fart på mellanklassmobiler

Qualcomm har presenterat Snapdragon 7s Gen 4, en ny processor som ska ge mellanklass-Androidtelefoner snabbare och smartare funktioner. Jämfört med föregående modell har grafiken och processorn blivit ungefär sju procent bättre, med en maximal klockfrekvens på 2,7 GHz som nästan når den dyrare Snapdragon 7 Gen 4. Processorn kan driva skärmar i ultravid 12:5-format med WFHD+-upplösning, upp till 144 Hz uppdateringsfrekvens och HDR10+ för skarpare och jämnare bildvisning.

Utöver högre prestanda har Snapdragon 7s Gen 4 inbyggda AI-funktioner som förbättrar videokvalitet med Video Super Resolution och tar bort kornighet i bilder med AI Remosaic. Det stöder även generativa AI-modeller som Llama 1B och Qwen 1B direkt i telefonen, utan att behöva skicka data till molnet.

Vilka tillverkare som först kommer att använda den nya processorn är inte klart, men Samsung och Motorola förväntas släppa modeller under året