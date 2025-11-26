Nyare Sony och Pixel bland mobilerna som blockeras när 2G och 3G stängs

Vid årsskiftet sängs de äldre GSM- och 3G-näten ner, med undantag för Telias GSM som drivs vidare ett tag till. Det innebär att mobiler som saknar stöd för 4G eller 5G inte längre kommer att fungera i mobilnäten. Det är mycket få mobiler som sålts i Sverige de senaste tio åren som saknar det, men även mobiler med 4G kan bli utestängda från näten. Dels 4G-mobiler som saknar stöd för VoLTE, det vill säga voice over LTE. Det är tekniken som krävs för att telefonen ska kunna ringa röstsamtal över mobilnäten framöver. Men även mobiler med 4G och VoLTE kan stängas ute. Det beror på att en del mobiler inte är konfigurerade för att kunna ringa nödsamtal via VoLTE, och PTS har fattat beslutet att det är bättre att de telefonerna stängs av från mobilnätet än att de som använder dem riskerar att inte kunna nå larmcentralen i en nödsituation.

Det finns ingen lista över vilka telefoner som är drabbade, utan PTS har ålagt operatörerna att själva kartlägga sina kunder och meddela dem att deras mobiler kommer att sluta fungera.

Via läsare som har blivit meddelade på detta sätt har vi fått exempel på mobiler som kommer att stängas ute från mobilnäten, och det står klart att det är långtifrån bara uråldriga eller billiga mobiler från mindre tillverkare som drabbas. Sony Xperia 5 II är en toppmodell med ganska exakt fem år på nacken vilket inte är särskilt mycket med dagens mått, men den kommer alltså inte längre att fungera i Tres, Telenors eller Tele2s nät. En annan ungefär lika gammal mobil som spärras är Google Pixel 4a. Bägge dessa mobiler har stöd för VoLTE, men alltså inte nödsamtal över 4G-nätet.

Annons

Eftersom Telia fortsätter att driva sitt GSM-nät i två år till behöver de inte heller stänga av några mobiltelefoner. En lösning för de som är drabbade är alltså att byta mobiloperatör till Telia eller något av dess dotterbolag Halebop eller Fello.