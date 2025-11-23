Pixel 10 får AirDrop-stöd tack vare EU

Google har uppdaterat sin fildelningstjänst Quick Share så att den fungerar med Apples AirDrop. Det betyder att du nu kan skicka bilder, videor och dokument direkt mellan en Pixel 10 och en Iphone, utan att använda appar som mejl eller molnlagring. För att det ska fungera måste AirDrop på Iphone ställas in som “synlig för alla” under överföringen.

Enligt Google sker filöverföringen helt “peer-to-peer", vilket innebär att filerna går direkt mellan enheterna via Wi-Fi och Bluetooth. De lagras aldrig på några servrar, och säkerheten har granskats av oberoende experter. Google berättar också att delar av Quick Share är byggda med programmeringsspråket Rust, som minskar risken för minnesfel och gör systemet säkrare.

Till en början fungerar detta bara på Pixel 10-serien, men Google planerar att ge fler Android-telefoner stöd framöver. Att Apple öppnar upp AirDrop beror på EU:s nya lag, Digital Markets Act, som kräver att stora teknikföretag gör sina tjänster mer kompatibla med varandra. I samband med Ios 26 har Apple bytt ut sitt gamla protokoll mot den öppna standarden Wi-Fi Aware, vilket gör samarbetet möjligt.

Det här är ingen hemlig deal mellan Apple och Google utan det är EU:s regler som har tvingat fram förändringen. För användare betyder det att det blir mycket enklare att dela filer mellan olika typer av telefoner.