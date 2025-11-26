Poco F8-serien lanserad i Sverige

Poco lanserar idag modellerna F8 Ultra och F8 Pro i Sverige. Båda telefonerna kör Xiaomi HyperOS 3, har eSIM-stöd och använder “Sound by Bose Technology” för förbättrat mobil­ljud. Skärmarna bygger på Poco HyperRGB som ger 2K‑liknande skärpa med lägre strömförbrukning.

Poco F8 Ultra har en 6,9‑tumsskärm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 och avancerad kylning i form av ett 3D dubbelkanals IceLoop‑system. Batteriet ligger på 6500 mAh med 100 W laddning som ska gå till 100 procent på cirka 38 minuter. Kamerasystemet inkluderar en 50 MP huvudkamera med OIS och en 50 MP periskoptele med 5x optisk zoom, upp till 20x digitalt, samt en 32 MP selfiekamera. Modellen har IP68‑klassning, Poco Shield Glass och säljs i Denim Blue och Black.

Poco F8 Pro

Poco F8 Pro har en 6,59‑tumsskärm, Snapdragon 8 Elite och ett 6210 mAh‑batteri med 100 W laddning som ska gå till full på cirka 37 minuter. Den är IP68‑klassad, väger 199 gram och blir den första i Poco Pro‑segmentet med telekamera: 50 MP med 2,5x optisk zoom och 5x förlustfri zoom. F8 Pro säljs i Titanium Silver, Blue och Black.

Priserna för Poco F8 Ultra är 8990 kr för 12/256 GB samt 9990 kr för 16/512 GB. Poco F8 Pro kostar 6790 kr för 12/256 GB och 7290 kr för 12/512 GB.

Mellan 26 november och 16 december ingår ett gratis skärmbyte inom sex månader från köp. Dessutom följer provperioder med Spotify Premium (fyra månader), YouTube Premium (tre månader) och 100 GB Google One‑lagring (sex månader).