Test: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – Balanserad och prisvärd

Fakta Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Allmänt
Modell Redmi Note 15 Pro 5G
Tillverkare Xiaomi
Lanseringsdatum 2025-12-18
Mått 163,6 x 78,1 x 7,96 mm
Vikt 210 g, 102 %
Pris 5290 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar 4 år
Chipset Mediatek Dimensity 7400-Ultra
Tillverkningprocess 4 nm, 92 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Stöd för esim Ja
Skärm
Mått 6,83 tum, 101 %
Upplösning 2772 x 1280 pixel
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 100 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 101 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 80 %
Lagringsminne 256 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 200 Megapixel, 8 Megapixel
Optisk bildstabilisering Nej
Upplösning på frontkameran 20 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6
Batteri
Kapacitet 6580 mAh, 121 %
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 45 W, 81 %
Hållbarhet
IP-klass IP66/IP68
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 11 919162, 45 %
Geekbench 6: Single-core 1050, 56 %
Geekbench 6: Multi-core 2868, 50 %
Geekbench 6: GPU 3039, 26 %
3DMark Wild Life Stress Best 3643, 33 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 3607, 49 %
Google Octane 39252, 74 %
Jetstream 2 120,646, 73 %