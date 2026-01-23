Bli plusmedlem
Logga in

Välavvägd

Test: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – Balanserad och prisvärd

När Xiaomi släpper sin serie av mellanklasstelefoner sparar man inte på krutet. Serien består av hela fem telefoner och denna Pro-modell är något av den gyllene medelvägen och därmed anser jag det bästa valet.

Erik Mörner
Publicerad Senast uppdaterad

Betyg Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Telefoni & Data
7/10
Media & Skärm
8/10
System & program
7/10
Användarupplevelse
7/10
Material & kvalitet
8/10
Totalbetyg
74%

Tålig

Batteritid och snabbladdning

Kamerorna även i mörker

Lite rörigt system med vilseledande reklamnotiser

Snålt med systemuppdaterignar

Så fort vi kommer ur flaggskeppsklassen och hit till telefoner som är betydligt billigare handlar upplägget om prioriteringar. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G levererar det allra viktigaste i grunden och dessutom ett par egenskaper som får ses som att de ger lite extra. Lite mer än väntat. 

Grunden består av bra batterikapacitet och batteritid, en skärm av amoled-typ med snabb uppdatering och bra ljusstyrka. När det gäller batteriet har ny batteriteknik hjälpt till, de nya kisel-kol-batterierna gör att vi får mer energi utan att batteriet och därmed telefonen för den skull behöver bli otympligt stor. Telefonen har inte lika kraftfull snabbladdning som systermodellen Pro Plus, men 45 W är fortfarande snabbare än till och med några av flaggskeppsmodellerna och är klart godkänt. 

Jag testar både denna Redmi Note 15 Pro 5G och systermodellen Redmi Note 15 Pro Plus 5G parallellt och de är onekligen mycket lika. De flesta specifikationer är identiska, med systemchipp och laddhastighet som några av bara ett fåtal skillnader. 

Bättre än dyrare systermodellen

Precis som sin systermodell har Note 15 Pro 5G en huvudkamera på 200 megapixel som ger bra detaljrikedom och kan användas för att få inzoomade bilder upp till cirka 6 gångers förstoring innan detaljerna blir oskarpa. På ett område märker jag till och med att Redmi Note 15 Pro 5G överraskande nog är bättre än dyrare systermodellen och det gäller bilder i sämre ljus. I mörkare miljöer lyckas faktiskt Pro-modellen klart bättre med kontrast och ljusintag så att jag kan ta bättre bilder i mörker. 

Ser vi till prestanda så är denna Note 15 Pro 5G utrustad med ett Mediatek-chip som ger marginellt lägre prestanda än den Snapdragon som sitter i systermodellen och intrycket är hela tiden att telefonen svarar snabbt. Xiaomi skickar med en hel del egna och för oss oönskade tredjepartsappar, vilket kan göra att systemet uppfattas som lite rörigt.

Oönskad skräpreklam

Framförallt får jag en hel del reklamnotifieringar från Xiaomis egen webbläsare, men det går i alla fall att stänga av och appen i sig går att avinstallera. En annan mindre nackdel är att telefonen levereras med Android 15, inte senaste versionen alltså, så en av de fyra års uppdateringar som utlovas går att för att komma ikapp till aktuella Android 16. Den främst nyttan med systemuppdaterignar är ju att det garanterar att appar som till exempel BankID fungerar längre. 

Xiaomi Note 15 Pro 5G levererar en balanserad upplevelse med bra prioriteringar sett till prislappen. Gemensamt med systermodellen erbjuder den utökad tålighet så att den klarar vatten och damm enligt IP68 men även att tappas från 2,5 meter ner på plant underlag. Prislappen visar tydligt att det här är verkligt mycket telefon för pengarna.

Frågor och svar

Hur skiljer upplevelsen från ett verkligt flaggskepp för dubbla priset eller mer?

Inte så mycket, det är få saker som verkligen kräver flaggskeppsprestanda, så även om prestandan i vissa hänseenden är en tredjedel av flaggskeppens märks det sällan.

Har den always on display?

Nej, den har inställningar för “Alltid på skärm”, men den skärmen är inte alltid på utan släcks 10 sekunder efter att du rört telefonen.

Offline-kommunikation då?

Ja, liksom Pro Plus och höstens Xiaomi 15T-serie finns här Xiaomis offline-kommunikation som gör att du kan kommunicera som en typ av walkie-talkie med (de få) andra som också har den funktionen. I inställningarna är det dock felstavat, så för att hitta det får du söka efter “offfline” alltså med tre f.

Ett alternativ

Ett bra alternativ i samma prisklass som dessutom lovar fler systemuppdateringar är Honor Magic 8 Lite.

Kameraexempel

Bra zoombilder upp till cirka 6 gångers förstoring och fina egenskaper även när det är lite mörkare.

Betyg Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Telefoni & Data
7/10
Media & Skärm
8/10
System & program
7/10
Användarupplevelse
7/10
Material & kvalitet
8/10
Totalbetyg
74%

Fakta Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Allmänt

Modell Redmi Note 15 Pro 5G

Tillverkare Xiaomi

Lanseringsdatum 2025-12-18

Mått 163,6 x 78,1 x 7,96 mm

Vikt 210 g, 102 %

Pris 5290 kr

System Android

Systemversion 15

Utlovade systemuppdateringar 4 år

Chipset Mediatek Dimensity 7400-Ultra

Tillverkningprocess 4 nm, 92 %

Nät

GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)

5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)

Stöd för esim Ja

Skärm

Mått 6,83 tum, 101 %

Upplösning 2772 x 1280 pixel

Typ AMOLED

Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2

Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 100 %

Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 101 %

Minne

RAM-minne 8 GB, 80 %

Lagringsminne 256 GB

Minneskortplats Nej

Kamera

Upplösning 200 Megapixel, 8 Megapixel

Optisk bildstabilisering Nej

Upplösning på frontkameran 20 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Nej

Bluetooth 5.4

Wifi Wifi 6

Batteri

Kapacitet 6580 mAh, 121 %

Medföljande laddare Nej

Maximal snabbladdning 45 W, 81 %

Hållbarhet

IP-klass IP66/IP68

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Stereohögtalare Ja

Fingeravtrycksläsare I skärmen

Benchmark-tester

Antutu 11 919162, 45 %

Geekbench 6: Single-core 1050, 56 %

Geekbench 6: Multi-core 2868, 50 %

Geekbench 6: GPU 3039, 26 %

3DMark Wild Life Stress Best 3643, 33 %

3DMark Wild Life Stress Lowest 3607, 49 %

Google Octane 39252, 74 %

Jetstream 2 120,646, 73 %

Tålig

Batteritid och snabbladdning

Kamerorna även i mörker

Lite rörigt system med vilseledande reklamnotiser

Snålt med systemuppdaterignar

produkttester telefon xiaomi redmi note 15 pro 5g xiaomi android

Annonsinnehåll: