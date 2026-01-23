Test: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G – Räcker långt

Betyg Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 72% Tålig Batteritid och snabbladdning Lite rörigt system med vilseledande reklamnotiser Snålt med systemuppdaterignar

Prestanda i den här prisklassen, och det är en etablerad sanning, räcker långt. Visst släpps det betydligt mer kraftfulla telefoner sett till prestanda och i rena siffror i prestandatester når den här telefonen upp till i många fall hälften eller strax under deras maxvärden, men för de allra flesta vardagssysslor räcker det. Telefonen känns snabb och det är bara i väldigt fåtal scenarier du kan dra nytta av den flaggskeppsprestanda dyrare telefoner erbjuder.

Lite mer än väntat

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus ger alltså inte det lilla extra när det gäller prestanda, men den ger mer än du förmodligen behöver. På ett par områden levererar dock telefonen mer än väntat. Den senaste tiden har vi sett en utveckling av ny batteriteknik som ger mer kapacitet utan att det för den skull tar mer utrymme och gör telefonerna stora och otympliga. Redmi Note 15 Pro Plus är ett exempel på det och med 6500 mAh i batteriet samt stöd för 100W snabbladdning har du alla möjligheter att maxa användningstiden mellan laddningarna.

Annons

Skärmen har flera fördelar, framförallt att det handlar om en Amoled-display med snabb uppdatering och bra ljusstyrka, men det är också något som förväntas i den här prisklassen, är självklarheter. Det som saknas här är dock aktiv låsskärm för att alltid kunna visa tid och notiser, och telefonen har också blivit utan trådlös laddning.

Telefonen levererar också en del extra i termer av tålighet. IP-klassningen är IP66 och IP68, men utöver det ska telefonen även klara ett tapp i plan mark från 2,5 meters höjd. I det finstilta påpekas att telefonen fortfarande riskerar att skadas när den tappas men telefonen har i alla fall Gorilla Glass Victus 2 så generellt är den väl skyddad även om vi inte ska ska överdriva det.

Annons

Kamerorna består av en huvudkamera på 200 megapixel och en vidvinkel. Bilderna från den högupplösta huvudkameran blir 12 megapixel och upplösningen räcker för att kunna få detaljrika bilder även med inzoomning, som i kameraappen är 2x och 4x i förutbestämda lägen. Det går även att ta bilder i 200 megapixel, det som Xiaomi kallar Ultra-HD i kameraappen, men det finns det ingen anledning att göra. Då blir dessutom kameran betydligt sämre i svagt ljus, där klarar sig faktiskt billigare systermodellen bättre. Även i det vanliga läget där sensorns upplösning används för att skapa en 12-megapixelsbild märks brister i detaljerna, kontrast och färgåtergivning vid svag belysning inomhus. Jag kan fortfarande ta bra bilder vid till exempel ett svagt belyst middagsbord, men med mörkare än så blir det problem.

I dagsljus och i andra situationer presterar kamerorna bra och ger fin färgåtergivning och detaljrikedom, men lägger sig ändå tydligt steget under flaggskeppsmobiler och vad de kan, vilket så klart är rimligt givet pris och specifikationer.

Annons

Undermålig AI

Telefonen har en del AI-verktyg men de imponerar inte. När jag i galleriappen till exempel försöker markera och ta bort en lyktstolpe som stör i min bild är det först svårt att markera den och få appen att acceptera det, men sen envisas också verktyget med att ersätta den stolpe jag vill ha bort med en ännu tjockare stolpe. Jag lyckas senare göra själva markeringen manuellt, men appen kan bara ersätta himmel trovärdigt, ett hus blir bara en dimmig sörja.

Annons

När det gäller övrig mjukvara så levereras telefonen med Android 15 och Xiaomis förra version av Hyper OS, alltså inte den senaste. Med löfte om fyra års systemuppdateringar innebär det att den första uppdateringen går åt till att bara komma upp i den aktuella Android 16-versionen. Systemet Xiaomi levererar är sedan fyllt av en hel del anpassningar. Här finns en lång rad egna appar, men som ofta tillför lite. Den egna webbläsaren är tvärtom ett tydligt irritationsmoment och skickar dagligen reklam, många gånger vilseledande och oseriösa, där fejkade sajter försöker få dig att tro att du är på till exempel Aftonbladet, men i själva verket är något helt annat. Notiserna går i alla fall att blockera och hela appen i sig går att avinstallera. Som helhet kan Xiaomis anpassningar och många förinstallerade tredjeparts- och egna appar ge ett rörigt intryck.

Sammantaget så levererar dock telefonen både en stabil grund och ett par egenskaper som lyfter den från mängden, bland annat snabbladdningen, batterikapaciteten och skärmen.

Annons

Frågor och svar

Det finns en hel massa telefoner i Redmi 15-serien?

Annons

Ja fem och dessutom släpps dessa i olika minneskonfigurationer. Lägg särskilt märke till att Redmi Note 15 Pro 5G och Redmi Note 15 Pro är helt olika telefonmodeller och att betydligt mer än bara 5G-stöd skiljer dessa två åt.

Hur tålig?

Annons

De stödjer IP66 och IP68, så de klarar vatten och damm samt tapp från 2,5 meter, men inte vatten under tryck IP69K som vissa liknande telefoner klarar. Xiaomi poängterar också att det fortfarande finns risker med att tappa den från 2,5 meter och att komponenter kan ta stryk, så det ska inte ses som en garanti.

Trådlös laddning?

Annons

Nej det saknas.

Ett alternativ

Annons

Honor Magic 8 Lite har liknande egenskaper och bättre tålighet.

Kameraexempel

Överraskande nog klarar denna Pro Plus mörkerbilder sämre än den billigare systermodellen Redmi 15 Pro.