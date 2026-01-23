Oneplus Sverigechef: Det här är det bästa med kamerorna i Oneplus 15

Vad kan du berätta om kamerorna i Oneplus 15?

Oneplus 15 markerar en ny era i kamerateknologi för Oneplus genom att den introducerar vår egenutvecklade kameramotor, Oneplus DetailMax Engine. Den använder avancerade algoritmer och kraftfulla processorer för att fånga bilder som känns häpnadsväckande skarpa och verklighetstrogna. Vårt Ultra Clear 26MP-läge kombinerar data från flera exponeringar med 12 megapixel med en högupplöst 50-megapixelbild för att producera en slutgiltig bild i 26 megapixel med förbättrad skärpa, särskilt i komplexa texturer som päls, lövverk och textil, allt i en praktisk filstorlek som är idealisk för delning.

För att fånga snabbrörliga motiv tar Clear Burst 10 bilder per sekund, mot 6 bilder per sekund på Oneplus 13. Den använder dubbla exponeringar mot rörelsoskärpa, med en samtidig lång och kort exponering så att man fryser rörelsen men bibehåller detaljrikedomen.

Annons

För fotografering i dåligt ljus använder vår Clear Night Engine Dual Analog Gain-teknik för att minska tidsspannet mellan exponeringarna som kombineras till en bild. Det ger ljusare, renare och mer naturliga nattbilder med reducerat brus. Gatuscener på kvällen och porträttfoton i nattetid blir ljusare och mer naturliga.

Det här är ett utdrag ur en längre intervju. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

