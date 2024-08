Innan olyckan är framme: Lägg in din medicinska information i mobilen

Här kan du ange ditt namn, blodgrupp, eventuella sjukdomar och mediciner du tar, blodgrupp, längd, vikt, födelseår, adress samt om du är villig att donera organ.

I en Iphone hittar du dessa inställningar under Inställningar/Hälsa/Medicinskt ID. På Android hittar du dem under Inställningar/Säkerhet och nödsituationer/Medicinsk Information. På Samsung-mobiler heter rubrikerna Inställningar/Säkerhet och Nödlarm/Medicinsk Info. Glöm inte att välja spara när du lagt in informationen, om du bara stegar bakåt ur menyn försvinner det du lagt in.

Som standard är telefonen inställd på att vem som helst kan se din medicinska information utan att behöva kunna låsa upp mobilen. På både Iphone och Android finns efter att du matat in informationen en knapp för medicinsk info där du kan ringa nödsamtal när telefonen är låst. Knappen för Nödsamtal/nödsituation finns på upplåsningsskärmen där du matar in din pin-kod på telefonen. Har du en Iphone med Face-ID måste du först vänta tills den misslyckats med att känna igen ditt ansikte.

Du kanske tycker det är bra att din medicinska info finns i mobilen men du vill ha kontroll själv över vem som får tillgång till den. Kanske för att den rymmer känslig information. I så fall kan du gå in och ändra i inställningarna där du hittar den medicinska informationen. På Iphone ändrar du på “Visas på låsskärm”. På Android heter det “Visas på låsskärmen” eller “Visa information när låst”.

Det kan vara bra att veta att den medicinska informationen endast sparas lokalt på din mobil. Det är alltså ingen information som Google eller Apple får tillgång till om dig, men det betyder också att du behöver mata in den på nytt när du byter mobil.

