Nu kan du aktivera blodtrycksmätning i din äldre Apple Watch – så gör du

När du uppdaterat till det nu tillgängliga Watch OS 26 i din Apple Watch behöver du starta appen Hälsa på din Iphone och där svara på ett fåtal frågor för att sedan kunna aktivera funktionen som varnar för högt blodtryck. Du behöver bekräfta att du är 22 år eller äldre och inte har blivit diagnosticerad tidigare med högt blodtryck. När det är gjort kan funktionen aktiveras. Även nyheten med sömnpoäng i nya Apple Watch kommer med Watch OS 26 även till äldre klockor.

För att aktivera funktionen med varningar om högt blodtryck krävs en Apple Watch series 9 eller senare, alternativt en Apple Watch Ultra 2.

Klockan mäter inte ditt faktiska blodtryck utan samlar data om ditt hjärta under en längre period, 30 dagar, och letar efter mänster som förknippas med högt blodtryck. Det är alltså ingen fullkomlig mätmetod och o du får en varning så uppmanas du söka läkare och göra en mätning med blodtrycksmanschett, något som alltså fortfarande är det bästa sättet att få korrekta mätningar.

Andra tillverkare har olika typer av blodtrycksmätning, Samsung har till exempel alternativ där du måste kalibrera mot en riktig blodtrycksmanschett medan Huawei Watch D2 är den enda klockan som har en faktisk blodtryckmätare, då integrerat i armbandet.