Nya Siri blir chattbot på Googles servrar

Apple planerar att göra Siri till en fullfjädrad chattbot i Ios 27, enligt uppgifter från publikationen Bloomberg. Den nya versionen av Siri ska kunna föra mer naturliga samtal och hantera uppgifter som webbsökningar, textsammanfattningar, bildgenerering och analys av dokument och skärminnehåll. Assistenten väntas bli en central del av Ios 27 och Ipad OS 27, med djup integration i Apples egna appar och systemfunktioner.

Samtidigt rapporteras det att Apple kan komma att använda Googles servrar för att driva den nya Siri-chattbotten, i stället för att enbart förlita sig på egen infrastruktur.Den nya Siri väntas presenteras officiellt under Apples utvecklarkonferens WWDC senare i år.