Officiellt: Oppo lanseras i Norden – Mobil på plats när Reno 14-serien släpps

Vi har tidigare många gånger, på till exempel Mobile World Congress i Barcelona, tittat närmare på Oppos produkter, då främst innovativa vikbara modeller som dock inte funnits till salu i Sverige. Nu ändras det. Idag lanseras Oppo och deras telefoner på den svenska marknaden.

Flera av Oppos telefonmodeller har tydliga likheter med Oneplus och anledningen till det är att båda tillverkarna har samma ägare och de senaste åren även allt mer samspelta utvecklingsavdelningar i om såväl hård- som mjukvara. Vi har alltså fått lite av en försmak tidigare, men nu lanseras regelrätta Oppo-modeller i Sverige. Oppo själva säger att målet är att bli nummer tre i Sverige efter Apple Och Samsung, men de säger inte när det målet ska uppnås. De är heller inte ensamma om det målet utan det delar de Motorola, Xiaomi och Honor för att nämna några.

Bolagets tanke är att hela företagets produktutbud ska släppas i Norden och i det utbudet ingår telefoner, headset, surfplattor och smarta klockor. Oppo använder så klart Android och de har sitt eget gränssnitt kallat Color OS ovanpå Android, idag med allt fler likheter med Oneplus variant Oxygen OS.

Under den nordiska lanseringen av varumärket Oppo visar bolaget även upp telefonen Oppo Reno 14. Det är en serie lite billigare telefoner främst riktade till en yngre målgrupp och det handlar om två telefoner telefoner bestående av Reno14 5G för 6500 kronor och Reno14 F 5G för 5000 kr. Telefonerna som lanserades globalt tidigare i somras ska finnas att beställa i Sverige redan idag.

oppoai oppoai

Telefonerna ska finnas i flera olika färger där Oppo tagit inspiration från ett pärlemoliknande ytmaterial där infallande ljus speglas i telefonens ytmaterial och ska skapa en speciell visuell effekt kopplad till havet.

Båda telefonerna är vattentåliga och deras skärmar ska klara att du använder pekskärmen både med handskar och med våta fingrar. Båda är också av amoled-typ och har 120 hertz uppdateringstakt. De skiljer sig dock åt minimalt i storlek eftersom 14 har 6,59 tum stor skärm medan 14 F har en 6,57 tum stor.

Blixtskillnad

En annan av skillnaderna på dessa två telefoner är blixtarna. De har båda fokus på just fotolampor, eftersom 14 har tre olika och 14 F har två. Dessa ska vara betydligt starkare än vad som tidigare erbjudits och även ge bilder som trots stark belysning ger naturliga färger. Oppo hävdar att detta är AI-styrt, men det är oklart vilken nytta just AI gör i detta fall. Vidare har Oppo Reno 14 en telekamera med 3,5 gånger zoom medan 14 F saknar telekamera helt.

Båda telefonerna stödjer inspelning av samtal och möjlighet att få dessa samtal transkriberade till redigerar text och det ska även finnas AI-driven översättning i form av text och i realtidskonversationer. Vi vet dock inte om svenska är ett av de språk som stöds.

Båda telefonerna har batteri på 6000 mAh och stöd för snabbladdning. De levereras med Android 15 och Oppos gränssnitt Color OS.

Vid säljstarten nu så finns telefonen enbart hos återförsäljaren Power då med start imorgon den 3 september.