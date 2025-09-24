Äldrekritik mot Doro-telefoner i samband med abonnemangslansering

Fråga: Inte direkt en fråga utan snarare en upplysning. Jag skulle aldrig göra något som stödjer Doro. De gör världens sämsta telefoner. Som kursledare och teknikhjälp för äldre ser jag dessa eländiga skapelser ställa till det för äldre. Doro är ett märke som aldrig borde ha funnits.

Erik Mörner svarar: Intressant att höra det från dig i just den rollen. Ja, har du läst mitt test av Doris senaste telefon så ser du att jag håller med dig helt. Doro sa ju själva att de har ett nytt koncept men det märktes ju inget av, det är verkligen telefoner att varna för. När dte gäller deras nylanserade abonnemang så har de relativt låga fasta månadskostnader, även om man inte får överdrivet mycket extra för pengarna man lägger. Det erbjuds ju dock telefonsupport vilket kan vara bra för en mindre van äldre och nätet som används är Telenors, så det kan knappast vara lika dåligt som Doros telefoner.

