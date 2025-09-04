Så styr du över din Garminklockas widgetar

Har du en Garminklocka som är som mest ett par år gammal så är systemet förmodligen uppbyggt kring en urtavla och om du sveper eller med knapparna trycker upp den hittar du nedanför en kontinuerlig lista med olika paneler. 2-3 paneler ryms på klockans skärm samtidigt. De flesta visar hälsodata men det kan också vara till exempel kalender och väder. Du kan även trycka på panelen och få mer fördjupad information.

De här panelerna kallas förenklade widgets och är ett snyggt och överskådligt sätt att presentera information på klockan. Du kan själv styra över vilka widgetar som visas och i vilken ordning de ligger.

Du kan antingen redigera listan direkt från klockan, i botten på listan finns en knapp som heter “Ändra”, men det är enklare att göra det från mobilen via Garmins Connect-app. Där klickar du på klockan överst till höger, väljer din klocka och väljer Förenklade widgets.

Väljer du ändra kan du dels flytta runt och ta bort widgetar, dels lägga till nya. Du kommer att upptäcka att det finns många fler widgetar i systemet än vad som visas på klockan från början. Laddar du ner nya appar till klockan kan de också komma med sina egna widgetar du kan lägga till.

Här finns också en funktion som heter “Ny Mapp”. Om du vill ha många widgetar men tycker att listan blir för lång kan du organisera dem i mappar. Det fungerar som mappar på din telefon, du trycker på den för att öppna den och se de widgetar som finns i den.

