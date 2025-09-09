Apple släpper Iphone 17-serien: Så följer du lanseringen

Awe dropping är rubriken när Apple lanserar nya telefoner denna gång. Det sker tisdagen den 9 september kl 19 svensk tid. Det avslöjas i den inbjudan som skickats ut idag.

Vi väntar oss Iphone 17, Iphone 17 Air, 17 Pro och 17 Pro Max samt nya Apple Watch 11, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 3 och kanske även nya Airpods Pro 3.

Telefonerna lanseras med IOS 26 som visats sedan tidigare under WWDC 2025 och har en rad nyheter.

Du kan följa lanseringen på apple.com, i Apple TV-appen eller på Youtube: