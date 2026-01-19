Tre uppgraderar 5G-nätet – ger telefoner bättre batteritid

5G-utbyggnaden i Sverige har fram till nyligen främst handlat om så kallad 5G Non-Standalone där 4G-nätet fortfarande används. Tre testade 5G Standalone under förra årets Stockholm Marathon för att garantera bandbredd till direktsändningen av loppet. Andra exempel på vad 5G Standalone kan göra är att erbjuda 5G för Apple Watch via så kallad Redcap-teknik och generellt ger 5G Standalone bättre stabilitet, sänkta svarstider samt bättre batteritid. Detta eftersom bara en nätteknik används och det är betydligt mera effektivt när det gäller strömförbrukning. Mobil har tidigare rapporterat om siffror från Ericsson som utlovar smartklockor med ständig uppkoppling som ska ha batteritid på upp till två veckor med just 5G SA och Redcap.

Nu efter de tester som Tre genomfört under 2025 rullas nu tekniken succesivt ut till alla kunder. Först ut är de kunder som Tre kallas "Superhjältar" i bolagets 3Community och de kan nu testa 5G SA. Tre uppger inte när tekniken blir tillgänglig för alla betalande kunder.