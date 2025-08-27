Nytt utseende och bättre batteritid i Wear OS-klockor

Fråga: Vad har Google sagt om nya Wear OS?

Erik Mörner svarar: Det var ganska sparsmakat med nyheter när Google informerade om kommande Wear OS 6. Under Google IO riktas den mesta av informationen till utvecklare, så det handlar om hur de kan anpassa sina appar bättre till det nya systemet. Framförallt gäller det att systemet ska få Googles nya designspråk Material 3 Expressive, som ska vara mer färgglatt och uttrycksfullt, mindre tråkigt och enahanda. I praktiken innebär det här större möjligheter för dig som användare att anpassa utseende och färger, att apparna ska förhålla sig till det, systemet får utökade teman för just anpassning, bättre tiles så att du kan få snabb information med bara ett ögonkast på skärmen, utökade funktioner för att styra musik och annan uppspelning och bättre batteritid. Det är det som lyfts fram nu. Den här bättre batteritiden är dock ganska marginell. Det handlar bara om “upp till 10 procent” bättre batteritid.



