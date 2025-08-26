Bli plusmedlem
9 september

Då släpps nästa IPhone: Apple bjuder in till lansering

Tisdag den 9 september, då får vi se höstens nya Iphone-modeller. 

Erik Mörner
Awe dropping är rubriken när Apple lanserar nya telefoner denna gång. Det sker tisdagen den 9 septewmberr kl 19 svensk tid. Det avslöjas i den inbjudan som skickats ut idag. 

Vi väntar oss Iphone 17, Iphone 17 Air, 17 Pro och 17 Pro Max samt nya Apple Watch. Kanske även nya Airpods Pro 3.

Telefonerna lanseras med IOS 26 som lanserats sedan tidigare under WWDC 2025 och har en rad nyheter. 

